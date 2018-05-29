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Человек-Муравей и Оса | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
TV-ролик New :: 29.05.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Человек-Муравей и Оса
Оригинальное название: Ant-Man and the Wasp
Прокат в России фильма "Человек-Муравей и Оса": 5 июля 2018 года
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Человек-Муравей и Оса":
Человеку-муравью помогает новая напарница — Оса. В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья, Мишель Пфайффер.
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