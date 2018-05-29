  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  

Человек-Муравей и Оса | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик New :: 29.05.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Человек-Муравей и Оса" (6)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Человек-Муравей и Оса
Оригинальное название: Ant-Man and the Wasp
Прокат в России фильма "Человек-Муравей и Оса": 5 июля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Человек-Муравей и Оса":
На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Миссия невыполнима 6: ПоследствияМауглиЧерновикСуперсемейка 2Мир Юрского периода 2Хан Соло: Звездные войны. ИсторииДэдпул 2Мстители: Война бесконечности
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаЧерновикХан Соло: Звездные войны. ИсторииДэдпул 2Мстители: Война бесконечностиТренерМир дикого западаРэмпейдж

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Кино-комикс":
Человек-Муравей и Оса TV-ролик
Дэдпул 2 Русский промо-ролик
» Промо-ролик 2
» Промо-ролик с титрами
» Музыкальное видео
Человек-Муравей и Оса Русский трейлер
» Трейлер
Мстители: Война бесконечности Дублированный промо-ролик
Веном Русский трейлер
» Трейлер
Мстители: Война бесконечности О съёмках 3
» Дублированный ролик о съёмках
Дэдпул 2 Финальный дублированный трейлер
» Финальный трейлер
Мстители: Война бесконечности О съёмках 2
  
Новые трейлеры:
Мир будущего Русский трейлер
Человек-Муравей и Оса TV-ролик
Великий уравнитель 2 TV-ролик
Убийца 2. Против всех Трейлер 3
Кристофер Робин Трейлер
Мама мия 2 О съёмках 2
Восьмое чувство О съёмках, 3 сезон
Кристофер Робин Русский трейлер
Три богатыря и Наследница престола Тизер
Небоскрёб Дублированный TV-ролик
Апгрейд Трейлер 2
Убийца 2. Против всех Трейлер 2
Очень странные дела 3 сезон, промо-роолик
Шпион, который меня кинул Русский трейлер 2
Дикая жизнь Тизер
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Человек-Муравей и Оса:

Человек-Муравей и Оса
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Чистокровные: Искусство кино
Получились новые «Стокеры». Сюжетом, темой, формой — всё очень близко

Черновик: Российское кино как хождение по кругу
«Притяжение», «Танцы насмерть» и «Черновик» являются тем верхом, на который способен наш коммерческий кинематограф

Хан Соло: Звездные войны. Истории: «Сокол Тысячелетия» на штрафстоянке
На какое-то мгновение даже веришь, что Хан Соло может умереть, а Чубакка страшен в гневе

Красный воробей: П — Патриотизм
Связь героев Лоуренс и Эджертона, как и многое в этом фильме, имеет противоречивый эффект чего-то вымученного

Дэдпул 2: Если хочешь жить, иди со мной
Берём слёзовыжимательную романтическую историю с килотоннами милоты, помещаем её в мир наёмных убийц и «людей-икс»
Ещё рецензии

Обновления

29 мая, вторник
Трейлеры, кадры, постеры:

Мир будущего, Future World
» Русский трейлер

Человек-Муравей и Оса, Ant-Man and the Wasp
» TV-ролик

Великий уравнитель 2, Equalizer 2
» TV-ролик

Убийца 2. Против всех, Sicario 2: Day of the Soldado
» Трейлер 3
» Трейлер 2

28 мая, понедельник

Новости кино:
Мединский назвал неприличной оценку деятельности Минкультуры киносетями
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на появление письма, в котором киносети просили Министерство культуры не применять механизм раздвижки релизов к...
Кинокасса России: «Хан Соло» проигрывает «Дэдпулу 2», «Черновик» проваливается
На фоне слабого мирового старта «Хана Соло» российский прокат показал себя особенно выразительно...
Трейлеры, кадры, постеры:

Шпион, который меня кинул, Spy Who Dumped Me
постеров: +3, кадров: +10
» Русский трейлер 2

27 мая, воскресенье
Бокс-офис США: «Хан Соло» недобирает, «Дэдпул 2» снижается, «Мстители» останавливаются
Главная дилемма заокеанского проката на неделе состояла в том, насколько меньше спин-оффа «Изгой-Один» соберёт на старте «Хан Соло»...

26 мая, суббота
5 лучших роликов недели: Battlefield 5, Эмили Кларк, Колокольников и Монеточка
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Кристофер Робин, Christopher Robin
» Трейлер
» Русский трейлер

Мама мия 2, Mamma Mia! Here We Go Again
» О съёмках 2

Восьмое чувство, Sense8
» О съёмках, 3 сезон

25 мая, пятница

Новости кино:
Харви Вайнштейн сдался полиции
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого ранее более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах...
Дэнни Бойл официально назначен режиссёром 25-го Бонда
Продюсеры бондианы Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи официально подтвердили, что Дэнни Бойл займёт режиссёрское кресло 25-го фильма о Джеймсе Бонде...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Хан Соло: Звёздный войны», рецензия . «Дэдпул 2», рецензия . «Черновик», рецензия . «Чистокровные», отзыв . «451 по Фарегнейту», рецензия . «Тёмные преступления», отзыв . «Конченая», рецензия . «Красный воробей», рецензия . «Война бесконечности», рецензия . Каннский кинофестиваль, фото закрытия . «Анон», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Хан Соло: Звездные войны. Истории", "Дэдпул 2", "Черновик", "Мстители: Война бесконечности", "Садко", "Секса не будет", "Пчёлка Майя и кубок мёда", "Конченая"
Новинки кино 2018: "Красный воробей", "Лето", "Мир Юрского периода 2", "Суперсемейка 2", "8 подруг Оушена", "Убийца 2. Против всех", "Человек-Муравей и Оса", "Монстры на каникулах 3", "Небоскрёб"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   