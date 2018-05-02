После фиаско испанской кампании, стало очевидно, что передовому и прогрессивному государству, рабочих и крестьян, нужна новая... далее

Кинокасса России: «Тренер» обваливается на безрыбье Расчёт минкульта, отодвинувшего у нас премьеру «Войны бесконечности», взорвавшей в минувшие выходные международный прокат...

Бокс-офис США: «Мстители: Война бесконечности» показывает лучший старт в истории То, что за океаном, да и во всём мире, уикенд пройдёт под флагом «Марвел», было очевидно задолго до старта кинокомикса «Мстители: Война...

Сериал «Очень странные дела» признан самым популярным проектом Netflix Количество премьерных просмотров сериала Netflix «Очень странные дела» в несколько раз превысило показатели остального контента сервиса по данным компании Nielsen...