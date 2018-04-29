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Анон | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 29.04.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Анон
Оригинальное название: Anon
Прокат в России фильма "Анон": 10 мая 2018 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Фантастика
О фильме "Анон":

Клайв Оуэн и Аманда Сейфрид в фантастическом триллере Эндрю Никкола про мир тотального цифрового контроля.

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Анон:

Анон
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат

Красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным на этот раз юмором и приправлено колоритными эпизодами, среди которых лучший, конечно, Питер Динклейдж в своей самой крупной, хотя бы и чисто геометрически, роли

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Фильм оказался тем самым чем-то, что прыгает и мелькает, но не рождает никакого сопереживания, то есть банальным и в общем-то бездушным аттракционом

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Оставшиеся в сюжете сериала персонажи либо повторяют старые реплики, либо просто безвольно и безмолвно бредут в стиле поздних «Ходячих»
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Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
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28 апреля, суббота

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«Мстители: Война бесконечности», рецензия . Закрытие ММКФ-2018, фото . «Мир дикого запада», начало 2 сезона, отзыв . «Смешарики. Дежавю», рецензия . «Рэмпейдж», рецензия . «Титан», отзыв . «Первому игроку приготовиться», отзыв . «Ходячие мертвецы», 8 сезон, отзыв . «Тренер», рецензия . CinemaCon-2018, фото . «Тихое место», отзыв .
 
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Афиша кино: "Мстители: Война бесконечности", "Смешарики. Дежавю", "Тренер", "Танки", "Правда или действие", "Рэмпейдж", "Тихое место", "Дыши во мгле"
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