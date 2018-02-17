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Аннигиляция | Трейлеры
о фильме: кадры: 32 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Отрывок 2 New :: 17.02.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Аннигиляция
Оригинальное название: Annihilation
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... » Экранизации
О фильме "Аннигиляция":
Алекс Гарланд («Из машины») представляет свою адаптацию романа об экспедиции в зону биологической аномалии. Фильм оказался «слишком умным» для американского проката, его хотели перемонтировать, но в итоге его как есть купил «Нетфликс».
В ролях: Натали Портман, Дженнифер Джейсон Ли, Оскар Айзек.
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