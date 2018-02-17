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Название фильма: Аннигиляция

Оригинальное название: Annihilation

О фильме "Аннигиляция":

Алекс Гарланд («Из машины») представляет свою адаптацию романа об экспедиции в зону биологической аномалии. Фильм оказался «слишком умным» для американского проката, его хотели перемонтировать, но в итоге его как есть купил «Нетфликс».

В ролях: Натали Портман, Дженнифер Джейсон Ли, Оскар Айзек.