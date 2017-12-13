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Аннигиляция | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 13.12.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Аннигиляция
Оригинальное название: Annihilation
Прокат в России фильма "Аннигиляция": 8 марта 2018 года
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» Голливуд » Фантастика
        ... » Экранизации
О фильме "Аннигиляция":

Алекс ГарландИз машины») представляет свою адаптацию романа об экспедиции в зону биологической аномалии. Фильм оказался «слишком умным» для американского проката, его хотели перемонтировать, но в итоге его как есть купил «Нетфликс».

В ролях: Натали Портман, Дженнифер Джейсон Ли, Оскар Айзек.

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Аннигиляция:

Аннигиляция
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

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