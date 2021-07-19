Прогнозы на заокеанский уикенд целиком базировались на предположениях, как сильно упадёт «Чёрная вдова»...

На фоне стартового недобора «Чёрной вдовы» новинке у нас грозили дальнейшие обвалы, а поскольку нового лидера российская прокатная сетка не обеспечила...

Сериал «Локи» внезапно был продолжен на второй сезон, это явно не было задумано изначально, что же стало главной причиной его успеха...