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Аннетт | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 19.07.21
С субтитрами.
Название фильма: Аннетт
Оригинальное название: Annette
Прокат в России фильма "Аннетт": 12 августа 2021 года
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... » Музыкальные
О фильме "Аннетт":
Адам Драйвер и Марион Котийар в музыкальной драме Леоса Каракса («Корпорация "Святые моторы"»). Приз Канн за лучшую режиссуру.
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