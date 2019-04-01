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Проклятие Аннабель 3 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 01.04.19 ссылка на ролик
Название фильма: Проклятие Аннабель 3
Оригинальное название: Annabelle Comes Home
Прокат в России фильма "Проклятие Аннабель 3": 27 июня 2019 года
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О фильме "Проклятие Аннабель 3":
Третья часть приключений зловещей куклы Аннабель.
В ролях: Патрик Уилсон, Вера Фармига.
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