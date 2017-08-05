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Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 13 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 05.08.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса
Оригинальное название: Annabelle: Creation
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса":
Спустя несколько лет после событий первой части, кукла Аннабель начинает преследовать монахиню и несколько девушек.
Режиссёр: Дэвид Сандберг.
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