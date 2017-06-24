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Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 24.06.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса
Оригинальное название: Annabelle: Creation
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса":

Спустя несколько лет после событий первой части, кукла Аннабель начинает преследовать монахиню и несколько девушек.

Режиссёр: Дэвид Сандберг.

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Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса:

Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

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