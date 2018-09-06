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Анна и апокалипсис | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 06.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Анна и апокалипсис
Оригинальное название: Anna and the Apocalypse
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О фильме "Анна и апокалипсис":
Комедийный хоррор-мюзикл о том, как зомби-апокалипсис угрожает сонному городку с говорящим названием Little Haven на Рождество.
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