  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Энгри бёрдс в кино 2 | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Промо-ролик с актёрами озвучивания New :: 01.08.19

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Энгри бёрдс в кино 2" (19, из них 4 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Энгри бёрдс в кино 2
Оригинальное название: Angry Birds Movie 2
Прокат в России фильма "Энгри бёрдс в кино 2": 15 августа 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Энгри бёрдс в кино 2":

Новая полнометражка по мотивам популярной мобильной игры Angry Birds, в которой злые птицы и свиньи объединяются против общего врага.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Энгри бёрдс в кино 2Форсаж: Хоббс и ШоуК звёздамДобро пожаловать в Зомбилэнд 2Терминатор: Тёмные судьбыЛучший стрелок 2Король ЛевМалефисента: Владычица тьмы
Недавние громкие новинки:
Мир Дикого западаОчень странные делаЧеловек-Паук: вдали от домаЛюди в чёрном: ИнтернэшнлЛюди Икс: Тёмный ФениксВойна АнныМстители 4: ФиналМиллиард

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фильм-детям":
Энгри бёрдс в кино 2 Промо-ролик с актёрами озвучивания
» Отрывок 4
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Дублированный отрывок 2
» Промо-ролик 4
Король Лев Дублированный отрывок 3
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный ролик о съёмках
» Репортаж с премьеры
» Дублированный отрывок
Энгри бёрдс в кино 2 Промо-ролик 3
Король Лев Трейлер 3
» Отрывок 2
» Отрывок
 
Новые трейлеры:
Оно 2 О съёмках
Однажды в Голливуде Репортаж с премьеры 2
Энгри бёрдс в кино 2 Промо-ролик с актёрами озвучивания
Охота Трейлер
Блеск Рекап 2 сезона
Форсаж: Хоббс и Шоу О съёмках 3
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка Русский трейлер R
» Трейлер R
Падение ангела Русский финальный трейлер
» TV-ролик 2
» TV-ролик
Пацаны Русский трейлер
Экспансия 4 сезон, тизер 2
Падение ангела Русский трейлер 2
Энгри бёрдс в кино 2 Отрывок 4
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Энгри бёрдс в кино 2:

Энгри бёрдс в кино 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 6
трейлеры: 19

Рецензии и обзоры

Новинки августа: «Однажды в Голливуде», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Энгри бёрдс в кино 2»

Август получился куда более похожим на традиционное лето с одной-двумя новинками каждую неделю, претендующими на заметные сборы, плюс под конец лета стартует несколько отечественных релизов

Король Лев: Жизнь это плоский круг
Берёт новичок совсем не гиперреализмом картинки, а классической музыкой, классическими же поворотами сюжета, когда и драма, и юмор, всё на месте

Галерея: Comic-Con 2019
С 18 по 21 июля в Сан-Диего проходит юбилейный 50-й международный конвент Comic-Con. В этом году событие соберёт более 130 тыс

Анна: Белый воробей
«Красный воробей» на фоне этого фильма смотрится детально выверенным драматическим, почти документальным кино

Мёртвые не умирают: Молодым тут не место
Постоянные обращения Джармуша к молодому поколению напоминают попытки автора достучаться до не устраивающих его живых из могилы
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Оно 2, It Chapter Two
» О съёмках

Однажды в Голливуде, Once Upon a Time in Hollywood
кадров: +52
» Репортаж с премьеры 2

Энгри бёрдс в кино 2, Angry Birds Movie 2
» Промо-ролик с актёрами озвучивания
» Отрывок 4
» Отрывок 3
» Отрывок 2

31 июля, среда

Охота, Hunt new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

30 июля, вторник

Блеск, Glow
» Рекап 2 сезона

Форсаж: Хоббс и Шоу, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
» О съёмках 3
» Промо-ролик 2
» Промо-ролик

29 июля, понедельник

Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка, Jay and Silent Bob Reboot new
постеров: 1, кадров: 19
» Русский трейлер R
» Трейлер R

Падение ангела, Angel Has Fallen
» Русский финальный трейлер
» TV-ролик 2
» TV-ролик
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

28 июля, воскресенье
Бокс-офис США: «Король Лев» против Тарантино
В отличие от международного проката, где значимых новинок не предполагалось, заокеанский бокс-офис решился на выпуск заметного конкурента прошлонедельному лидеру...
Кинокасса России: «Король Лев» и пустота
После того, как предыдущий ударный уикенд в российском прокате прошёл под знаменем мощного старта «Короля Льва»...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Король Лев», рецензия . «Человек-паук: Вдали от дома», рецензия . Comic-Con 2019, фоторепортаж . «Анна», отзыв . «Люди в чёрном 4», рецензия . «История игрушек 4», отзыв . «Дитя робота», отзыв . «Чернобыль», отзыв . «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв . «Курск», рецензия . «Тьма», 2 сезон, отзыв . «Мёртвые не умирают», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Король Лев", "Руслан и Людмила: Перезагрузка", "Человек-паук: Вдали от дома", "Видок: Охотник на призраков", "До скорой встречи в Москве", "Шаг вперёд 6: Год танцев", "Вельзевул"
Новинки кино 2019: "Дора и Затерянный город", "Однажды в Голливуде", "Энгри бёрдс в кино 2", "Падение ангела", "Эбигейл", "Оно 2", "Вчера", "Рэмбо: Последняя кровь", "Тайна печати дракона"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   