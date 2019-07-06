Название фильма: Ангел мой

Оригинальное название: Angel of Mine

О фильме "Ангел мой":

Нуми Рапас, Люк Эванс и Ивонн Страховски («Рассказ служанки») в триллере о том как пережившая потерю дочери героиня начинает считать преследовать чужого ребёнка, считая, что это её дочь.