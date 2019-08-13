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Название фильма: Падение ангела

Оригинальное название: Angel Has Fallen

О фильме "Падение ангела":

Джерард Батлер и Морган Фриман в третьей части похождений охранника Президента Майка Бэннинга, на этот раз его самого пытаются задержать по подозрению в организации покушения.