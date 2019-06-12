|
Падение ангела | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Международный трейлер New :: 12.06.19
Ссылки по теме:
Рецензия » Пример для подражания Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Рано встаёт охрана Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Падение ангела
Оригинальное название: Angel Has Fallen
Прокат в России фильма "Падение ангела": 22 августа 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Падение ангела":
Джерард Батлер и Морган Фриман в третьей части похождений охранника Президента Майка Бэннинга, на этот раз его самого пытаются задержать по подозрению в организации покушения.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Падение ангела:
Люди в чёрном: Интернэшнл: Ненавижу Париж
Чёрное зеркало: 5 сезон: Неудачник и неудачник
Галерея: Кинотавр 2019
Люди Икс: Тёмный Феникс: Прощание
Дэдвуд: Сказать им что-нибудь красивое
13 июня, четверг
12 июня, среда
11 июня, вторник
|
|
|
|
|
«Люди в чёрном: Интернэшнл», рецензия «Люди Икс: Тёмный Феникс», рецензия Кинотавр 2019, фоторепортаж «Чёрное зеркало», 5 сезон, отзыв «Джон Уик 3», отзыв «Годзилла 2: Король монстров», отзыв «Дэдвуд», отзыв «Тайная жизнь домашних животных 2», отзыв «Детектив Пикачу», отзыв «Чернобыль», отзыв «Аладдин», отзыв