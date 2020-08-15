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Американский огурчик | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 15.08.20
Название фильма: Американский огурчик
Оригинальное название: American Pickle
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» Голливуд » Комедии » Комедии положений
О фильме "Американский огурчик":
Сет Роген в двух главных ролях этнической комедии об эмигранте столетней давности, который вернулся к жизни 100 лет спустя в наши дни и познакомился со своим потомком.
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