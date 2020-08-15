Название фильма: Американский огурчик

Оригинальное название: American Pickle

О фильме "Американский огурчик":

Сет Роген в двух главных ролях этнической комедии об эмигранте столетней давности, который вернулся к жизни 100 лет спустя в наши дни и познакомился со своим потомком.