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Американская история ужасов | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 25 | трейлеры: 8 | постеры: 14 | в ролях
Сезон 7, трейлер New :: 24.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Американская история ужасов
Оригинальное название: American Horror Story
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О сериале "Американская история ужасов":
Сериал в жанре мистического триллера, в котором каждый сезон рассказывает совершенно новую историю с новыми персонажами, однако со старыми актёрами. В разное время в нём снимались: Джессика Ланж, Закари Куинто, Таисса Фармига, Дэнни Хьюстон, Эмма Робертс, Дилан Макдермотт, Сара Полсон, Эван Питерс, Кэти Бейтс.
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