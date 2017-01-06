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Американская милашка | Трейлеры
Трейлер New :: 06.01.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Американская милашка
Оригинальное название: American Honey
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О фильме "Американская милашка":
Девушка, которой нечего терять, присоединяется к путешествующим продавцам журналов.
В ролях: Саша Лейн, Шиа Лабуф.
Автор сценария и режиссёр: Андреа Арнольд.
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