Биограф голливудских актёров Брэда Питта и Анжелины Джоли Ян Гальперин заявил о воссоединении звёздной четы после начала бракоразводного процесса...

Сентябрьский прокат, который в одиночку решил открывать отечественный релиз, встретил такой подход с завидным пониманием — скромная полумиллиардная валовая касса...

После того как неделю назад американский прокат показал самый слабый августовский уикенд за 24 года или самый слабый просто уикенд за 16 лет...