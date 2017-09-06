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Наёмник, Американский убийца / Американский убийца | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях
Отрывок New :: 06.09.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Наёмник
Оригинальное название: American Assassin
Прокат в России фильма "Наёмник": 28 сентября 2017 года
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О фильме "Наёмник":
Молодой человек после смерти любимой девушки становится контр-террористом.
В ролях: Дилан О'Брайен, Майкл Китон, Тэйлор Китш.
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