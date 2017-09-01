Объявлены режиссёры третьего сезона «Настоящего детектива» Канал HBO, с марта разрабатывающий третий сезон сериала «Настоящий детектив», наконец определился с постановщиками сезона...

В Венеции открылся 74-й Международный кинофестиваль Венеция-2017, фоторепортаж 30 августа на острове Лидо мировой премьерой фильма Александра Пэйна «Короче» открылся 74-й Венецианский кинофестиваль. Главные...