  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  
Кинотавр 2017: фоторепортаж

Американский убийца | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер R New :: 20.06.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Американский убийца" (2)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Американский убийца
Оригинальное название: American Assassin
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Криминальные
        ... » Экранизации
О фильме "Американский убийца":

Молодой человек после смерти любимой девушки становится контр-террористом.

В ролях: Дилан О'Брайен, Майкл Китон, Тэйлор Китш.

Обсудить на форуме | Новинки кино

Новинки кино:
Гадкий я 3Трансформеры 5: Последний рыцарьПланета обезьян: ВойнаДюнкеркВзрывная блондинкаЧёрная пантераЧеловек-паук: Возвращение домойТайна Коко
Недавние громкие новинки:
ПроповедникТачки 3МумияНелюбовьЧудо-женщинаПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиЧужой: ЗаветМеч короля Артура

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Криминальное":
Американский убийца Трейлер R
Выстрел в пустоту Русский трейлер
» Трейлер
Время псов Отрывок
» Русский трейлер
Его собачье дело Русский трейлер
» Трейлер
Малыш на драйве О съёмках 2
Удача Логана Трейлер
Малыш на драйве О съёмках
Хорошее время Трейлер
Мелкие преступления Трейлер
6 дней Трейлер
Винсент и Рокси Трейлер
Американский убийца Трейлер
  
Новые трейлеры:
Американский убийца Трейлер R
Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса Трейлер 2
Счастливого дня смерти Трейлер
Гадкий я 3 Русский ролик о съёмках
Матрица времени Русский трейлер 2
Оно приходит ночью Русский трейлер
Трансформеры 5: Последний рыцарь Русский отрывок
Жизнь впереди Трейлер
Здравствуй, папа, Новый год 2 Русский трейлер
» Украинский трейлер
» Трейлер
Ветреная река Русский трейлер
Планета обезьян: Война Русские отрывки
Выстрел в пустоту Русский трейлер
Окджа Трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 июнь июль август сентябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Американский убийца:

Американский убийца
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 7
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Тачки 3: Старость на колёсах

Мультфильм почти лишён юмора, если только не считать за него давно потерявшую свою свежесть игру слов на автомобильную тематику. Но реальная проблема в том, что на его месте не появляется ни толковой драмы, ни чувства приключения

Карточный домик: Сезон 5: Андервуд и Андервуд
Суровое лицо Клер и обещание Андервуда её убить не мешает ощущению, что сериал исчерпал себя, осталось им задушить друг друга в объятиях

Мумия: Хороня заживо
В конце ты хочешь получить ещё десять таких фильмов. Прямо сейчас. За любые деньги. Но в кинотеатрах такие вещи больше не прокатывают

Его собачье дело: А мне все равно
Чтобы сделать умную, смешную комедию про героя нуара, нужно приложить некие усилия, а об этом авторам никто не сказал

Время псов: Бегом от сюжета
Уортингтон — никак не Дэймон, чтобы наделять хмурого ассассина внутренней жизнью
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Американский убийца, American Assassin
» Трейлер R

Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса, Annabelle: Creation
» Трейлер 2

19 июня, понедельник

Счастливого дня смерти, Happy Death Day new
постеров: 1, кадров: 8
» Трейлер

Гадкий я 3
Гадкий я 3, Despicable Me 3
Прокат в России: 29 июня 2017 года
» Русский ролик о съёмках

Матрица времени, Before I Fall
» Русский трейлер 2

Оно приходит ночью, It Comes at Night
» Русский трейлер

Трансформеры 5: Последний рыцарь
Трансформеры 5: Последний рыцарь, Transformers: The Last Knight
Прокат в России: 22 июня 2017 года
» Русский отрывок

18 июня, воскресенье
Бокс-офис США: 16-18 июня, «Тачки 3» тормозят, «Чудо-женщина» рвёт и мечет
Середина июня по традиции означает появление в прокате нового проекта «Пиксара», и в этом сезоне...
5 лучших роликов недели: Beyond Good and Evil 2, фильм Нила Бломкампа и Call of Cthulhu
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Жизнь впереди new
кадров: 22
» Трейлер

Американские боги, American Gods
кадров: +32

17 июня, суббота
«Очень странные дела», обновление
Шон Леви, один из режиссёров и продюсер мистического сериала от Netflix «Очень странные дела», занимающийся вместе с авторами проекта Мэттом и Россом Дафферами...
Бен Кингсли сыграет военного преступника в драме «Финал операции»
Бен Кингсли подписался на роль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в историческую драму в духе «Операции Арго» и «Мюнхена» — «Финал операции». Главную...
Дайан Крюгер получила роль ведьмы в «Марвенколе»
Дайан Крюгер получила роль в фильме Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Здравствуй, папа, Новый год 2, Daddy's Home 2 new
кадров: 3
» Русский трейлер
» Украинский трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Кинотавр 2017, фоторепортаж . «Мумия», рецензия . «Тачки 3», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . «Время псов», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Чужой: Завет», рецензия . «Его собачье дело», рецензия . Сериал «Карточный домик», отзыв . Каннский кинофестиваль, фото . Главные сериалы лета, анонс .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Антропоид", "Тачки 3", "Мумия", "Очень плохие девчонки", "Пираты Карибского моря 5", "Весь этот мир", "Чудо-женщина"
Новинки кино 2017: "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   