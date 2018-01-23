|
Изменённый углерод | Трейлеры
о сериале: трейлеры: 5 | постеры | в ролях
О съёмках 2 New :: 23.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Изменённый углерод
Оригинальное название: Altered Carbon
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О сериале "Изменённый углерод":
Фантастический сериал Netflix о расследовании убийства в киберпанковском мире, где личность больше не привязана к телу и может менять носителя.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Изменённый углерод:
Приключения Паддингтона 2: Я, моя семья и все мои друзья
Скиф: Не брат ты мне
Форма воды: Мальчик из воды
Движение вверх: Мюнхен
Тёмные времена: Политический театр
Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина»...
Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар» за 2017 год...
22 января в Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Золотая малина», вручаемую за самые сомнительные достижения в области кинематографа. «Золотая...
Фильм Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» отмечен тремя премиями Гильдии киноактёров США...
Стивен Спилберг присматривается к постановке новой версии классического мюзикла 1961 года «Вестсайдская история»...
Питер Джексон поработает над документальной лентой о Первой мировой войне для канала BBC. Премьера фильма пройдёт на Лондонском кинофестивале...
Fox заключила эксклюзивную сделку с Райаном Рейнольдсом и его продюсерской компанией Maximum Effort...
Жанр: земля будущего
Прокат в России: 8 марта 2018 года
» Отрывок
22 января, понедельник
Гильдия продюсеров США вручила свои ежегодные награды в 29-й раз. Лучшим игровым фильмом признана «Форма воды» Гильермо дель Торо...
Если кто-то думал, что финансовая машина фильма «Движение вверх» сломалась, раз пришлось выкручивать руки британским медведям...
» TV-ролик
|
|
|
|
|
«Форма воды», рецензия 2018: фантастика и комиксы, анонс «Тёмные времена», рецензия «Движение вверх», рецензия «Скиф», рецензия «Три биллборда», отзыв «Большая игра», рецензия «Величайший шоумен», рецензия «Лаки», отзыв «Приключения Паддингтона 2», рецензия 2017: Лучшие фильмы года, обзор Золотой глобус 2017, фоторепортаж