|
Изменённый углерод | Трейлеры
о сериале: трейлеры: 3 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 19.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Изменённый углерод
Оригинальное название: Altered Carbon
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
О сериале "Изменённый углерод":
Фантастический сериал Netflix о расследовании убийства в киберпанковском мире, где личность больше не привязана к телу и может менять носителя.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Изменённый углерод:
Звёздные войны 8: Последние джедаи: Порги и ситхи
Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
5 одержимых режиссёров: Нолан, Финчер, Шьямалан, Рёфн и Соррентино
Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву
Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
68-й Берлинский кинофестиваль объявил первых участников основного конкурса и программы гала-показов...
Джордж Клуни и его компания Smokehouse Pictures разработает для стрим-сервиса Netflix мини-сериал об Уотергейтском скандале...
Роль отца семейства Гомеса Аддамса в новой анимационной экранизации знаменитых комиксов Чарльза Аддамса «Семейка Аддамс» предложена Оскару Айзеку...
Йен Маккеллен в эфире популярного британского ток-шоу выразил готовность повторить свою знаменитую роль мага Гэндальфа...
» Тизер
» Трейлер
18 декабря, понедельник
Пока «Дисней» пытается монополизировать кинопроизводство по пути к выходу на стриминговый рынок, лидер этого рынка Netflix продолжает покупать и создавать большинство...
В отличие от заокеанского проката, отечественный зритель почти не отреагировал на появление в прокате главного тяжеловеса декабря...
Хроники хищных городов, Mortal Engines new
Прокат в России: 13 декабря 2018 года
» Трейлер
|
|
|
|
|
«Звёздные войны: Последние джедаи», рецензия «Легенда о Коловрате», рецензия 5 одержимых режиссёров, обзор «Тайна Коко», рецензия «Счастливого дня смерти», рецензия «Снеговик», рецензия «Иностранец», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Лига Справедливости», рецензия «Тор 3: Рагнарёк», рецензия