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Изменённый углерод | Трейлеры
о сериале: трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер New :: 10.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Изменённый углерод
Оригинальное название: Altered Carbon
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О сериале "Изменённый углерод":
Фантастический сериал Netflix о расследовании убийства в киберпанковском мире, где личность больше не привязана к телу и может менять носителя.
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