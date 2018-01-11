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Все деньги мира | Трейлеры

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О съёмках с субтитрами New :: 11.01.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Все деньги мира
Оригинальное название: All the Money in the World
Прокат в России фильма "Все деньги мира": 22 февраля 2018 года
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» Голливуд » Детективы
        ... » Криминальные
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Все деньги мира":

Ридли Скотт экранизировал историю одного из самых громких скандалов XX века — похищения в Риме внука Жана Пола Гетти, богатейшего человека мира, известного своей маниакальной скупостью. В ролях: Марк Уолберг, Кевин Спейси, Мишель Уильямс. Позднее вместо Спейси был переснят Кристофер Пламмер.

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Все деньги мира:

Все деньги мира
постеры фильма: 8
кадры из фильма: 14
трейлеры: 9

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