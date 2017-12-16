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Все деньги мира | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 6 | постеры: 7 | в ролях
Отрывок New :: 16.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Все деньги мира
Оригинальное название: All the Money in the World
Прокат в России фильма "Все деньги мира": 22 февраля 2018 года
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О фильме "Все деньги мира":
Ридли Скотт экранизировал историю одного из самых громких скандалов XX века — похищения в Риме внука Жана Пола Гетти, богатейшего человека мира, известного своей маниакальной скупостью. В ролях: Марк Уолберг, Кевин Спейси, Мишель Уильямс. Позднее вместо Спейси был переснят Кристофер Пламмер.
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