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Все деньги мира | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 29.11.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Все деньги мира
Оригинальное название: All the Money in the World
Прокат в России фильма "Все деньги мира": 22 февраля 2018 года
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О фильме "Все деньги мира":
Ридли Скотт экранизировал историю одного из самых громких скандалов XX века — похищения в Риме внука Жана Пола Гетти, богатейшего человека мира, известного своей маниакальной скупостью. В ролях: Марк Уолберг, Кевин Спейси, Мишель Уильямс.
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