|
Все деньги мира
о фильме: рецензия | кадры: 19 | трейлеры: 9 | постеры: 8 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Пламмер против Спейси
Когда Ридли Скотт начинал снимать историю похищения шестнадцатилетнего Джона Пола Гетти-третьего, это наверняка не задумывалось как нечто назидательное, скорее уставший от борьбы с собственными фанатами режиссёр хотел таким небанальным образом поисследовать природу любви (в данном случае деда к внуку), попутно вновь поднимая уже привычные автору библейские темы и заполировав всю историю пространными рассуждениями о том, что все семейства несчастны по-разному, и по законам их судите их. Во всяком случае именно это следует из длинного нарратива вступления, да и общая канва повествования, сконцентрированная не столько на поисках пацана, сколько на выкручивании рук скупому рыцарю в рамках многочисленных поездок в его лондонское имение, говорит о планах режиссёра куда больше, чем продемонстрированный в итоге на экране результат.
Конечно, фильму премного для украшения послужил пожар в лице сексуального скандала со Спейси, так что в результате натужный состаривающий грим последнего сменился вполне естественным Пламмером, после чего главный герой хотя бы перестал быть похожим на Скруджа Макдака. Однако немногочисленные пересъёмки и многочисленный лютый компьютерный монтаж, очень заметный при просмотре, не помогли пересмотреть концепцию, а она с новым Жаном Полом Гетти билась не очень.
Если в исполнении Спейси скупость была бы гротескной частью характера, то у Пламмера она именно что выглядит болезненной, необъяснимой социопатией, в которой пропала борьба между семейными узами и внутренними мотивами, а осталась только банальная жадность, в противостоянии которой и заполошная мамаша, и увёртливый Уолберг оказываются заведомыми моральными победителями. То есть дедушка у нас хороший, но немножко больной, и мы его вылечим.
Горбатого, разумеется, исправит могила, и это одновременно и самый пронзительный, и самый вставной номер этого шапито, но на фоне такого дедушки и слабовольный сыночек, и тем более его богемный внучек выглядят вполне логичными и самое главное вполне скомпенсированными людьми, чьё поведение простительно и в общем-то безальтернативно. Такой Гетти не столько голословный инопланетянин, сколько обычный бытовой скупердяй (или, если хотите, носовский Скуперфильд), и это ломает основную концепцию Ридли Скотта про «другую гравитацию», что разом превращает весь фильм в бытовой детектив с похищением, в котором главным героем становится уже не чужая жадность, а всякие там стокгольмские синдромы и аттракционы с отрезанием уха.
Даже самый сильный момент фильма — тот, где Гетти убеждают, что мамаша сама инсценировала похищение — в окончательном монтаже теряет свою ударность, проезжая мимо церкви буквально по инерции обратного отсчёта суммы выкупа. Семнадцать, семь, четыре, один. И лишь ударный кадр с разлетающимися газетами прерывает это мерное, как тиканье метронома, повествование, переходя, по рецепту «Берегись автомобиля», от детектива к погоне.
И тут у достаточно размеренного и велеречивого фильма (причём мастерски, без презрительного оглядывания на зрителя, снятого, что для Ридли последнее время нетипично) внезапно появляется нерв и драйв («увозите его из Италии!»), в котором, увы, нашему Скруджу не осталось места вовсе. Разве что в виде вставной римской статуи под занавес. Мораль же окончательно становится ломовой и однозначной — деньги зло, отдавайте их на благотворительность. Тчк.
Название фильма: Все деньги мира
Оригинальное название: All the Money in the World
Прокат в России фильма "Все деньги мира": 22 февраля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Криминальные
О фильме "Все деньги мира":
Ридли Скотт экранизировал историю одного из самых громких скандалов XX века — похищения в Риме внука Жана Пола Гетти, богатейшего человека мира, известного своей маниакальной скупостью. В ролях: Марк Уолберг, Кевин Спейси, Мишель Уильямс. Позднее вместо Спейси был переснят Кристофер Пламмер.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Все деньги мира:
Чёрная Пантера: Мы найдём компромисс
Все деньги мира: Пламмер против Спейси
Галерея: Берлинский кинофестиваль 2018
Рубеж: Я твой дед
О чём говорят мужчины. Продолжение: Мы из прошлого
Берлинале-2018, фоторепортаж Главный приз 68-го Берлинского кинофестиваля — «Золотого Медведя» — выиграл провокационный фильм румынского режиссёра Адины...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
24 февраля, суббота
Amazon Studios приобрела права на экранизацию фантастического романа Йена Бэнкса «Вспомни о Флебе»...
Джосс Уэдон оставил пост сценариста и режиссёра кинокомикса «Бэтгёрл», производством которого занимаются Warner Bros. и DC Entertainment...
Смерть Сталина : без заголовка | Ромуальд
Да неплохой фильм. Затянут малость. Ну и чернушная комедия заканчивается где-то к середине, а дальше начинается слегка утрированная... далее
23 февраля, пятница
По решению мирового суда московский кинотеатр «Пионер», прославившийся после демонстрации запрещённого в России нашумевшего британского релиза «Смерть Сталина»...
Жанр: земля будущего
Прокат в России: 8 марта 2018 года
22 февраля, четверг
» Трейлер
» Трейлер
21 февраля, среда
Роберт Родригес совместно с Максом Боренштейном разработает для кинокомпании Studio 8 фантастический триллер «Гипнотик»...
Мел Гибсон, совместно с Майком Медавоем и лауреатом премии «Оскар» Робертом Тауном разработает сериал «Танцующий медведь» на основе одноимённого детективного романа...
Amazon Prime Video совместно со Studiocanal профинансирует производство и займётся прокатом биографической ленты о Марии Кюри «Радиоактивно»...
|
|
|
|
|
Берлинале 2018, победители, фоторепортаж «Чёрная пантера», рецензия «Лёд», рецензия «Рубеж», рецензия «О чём говорят мужчины 3», отзыв «Все деньги мира», отзыв «50 оттенков свободы», отзыв «Смерть Сталина», отзыв «Недруги», отзыв «Селфи», рецензия «Движение вверх», рецензия «Леди Бёрд», отзыв «Три биллборда», отзыв