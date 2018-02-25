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Берлинале 2018: фоторепортаж

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Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Пламмер против Спейси

Роман КОРНЕЕВ, 25 февраля 2018
Рецензия

Когда Ридли Скотт начинал снимать историю похищения шестнадцатилетнего Джона Пола Гетти-третьего, это наверняка не задумывалось как нечто назидательное, скорее уставший от борьбы с собственными фанатами режиссёр хотел таким небанальным образом поисследовать природу любви (в данном случае деда к внуку), попутно вновь поднимая уже привычные автору библейские темы и заполировав всю историю пространными рассуждениями о том, что все семейства несчастны по-разному, и по законам их судите их. Во всяком случае именно это следует из длинного нарратива вступления, да и общая канва повествования, сконцентрированная не столько на поисках пацана, сколько на выкручивании рук скупому рыцарю в рамках многочисленных поездок в его лондонское имение, говорит о планах режиссёра куда больше, чем продемонстрированный в итоге на экране результат.

Конечно, фильму премного для украшения послужил пожар в лице сексуального скандала со Спейси, так что в результате натужный состаривающий грим последнего сменился вполне естественным Пламмером, после чего главный герой хотя бы перестал быть похожим на Скруджа Макдака. Однако немногочисленные пересъёмки и многочисленный лютый компьютерный монтаж, очень заметный при просмотре, не помогли пересмотреть концепцию, а она с новым Жаном Полом Гетти билась не очень.

Если в исполнении Спейси скупость была бы гротескной частью характера, то у Пламмера она именно что выглядит болезненной, необъяснимой социопатией, в которой пропала борьба между семейными узами и внутренними мотивами, а осталась только банальная жадность, в противостоянии которой и заполошная мамаша, и увёртливый Уолберг оказываются заведомыми моральными победителями. То есть дедушка у нас хороший, но немножко больной, и мы его вылечим.

Все деньги мира

Горбатого, разумеется, исправит могила, и это одновременно и самый пронзительный, и самый вставной номер этого шапито, но на фоне такого дедушки и слабовольный сыночек, и тем более его богемный внучек выглядят вполне логичными и самое главное вполне скомпенсированными людьми, чьё поведение простительно и в общем-то безальтернативно. Такой Гетти не столько голословный инопланетянин, сколько обычный бытовой скупердяй (или, если хотите, носовский Скуперфильд), и это ломает основную концепцию Ридли Скотта про «другую гравитацию», что разом превращает весь фильм в бытовой детектив с похищением, в котором главным героем становится уже не чужая жадность, а всякие там стокгольмские синдромы и аттракционы с отрезанием уха.

Даже самый сильный момент фильма — тот, где Гетти убеждают, что мамаша сама инсценировала похищение — в окончательном монтаже теряет свою ударность, проезжая мимо церкви буквально по инерции обратного отсчёта суммы выкупа. Семнадцать, семь, четыре, один. И лишь ударный кадр с разлетающимися газетами прерывает это мерное, как тиканье метронома, повествование, переходя, по рецепту «Берегись автомобиля», от детектива к погоне.

И тут у достаточно размеренного и велеречивого фильма (причём мастерски, без презрительного оглядывания на зрителя, снятого, что для Ридли последнее время нетипично) внезапно появляется нерв и драйв («увозите его из Италии!»), в котором, увы, нашему Скруджу не осталось места вовсе. Разве что в виде вставной римской статуи под занавес. Мораль же окончательно становится ломовой и однозначной — деньги зло, отдавайте их на благотворительность. Тчк.

Все деньги мира


 
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Название фильма: Все деньги мира
Оригинальное название: All the Money in the World
Прокат в России фильма "Все деньги мира": 22 февраля 2018 года
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        ... » Криминальные
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Все деньги мира":

Ридли Скотт экранизировал историю одного из самых громких скандалов XX века — похищения в Риме внука Жана Пола Гетти, богатейшего человека мира, известного своей маниакальной скупостью. В ролях: Марк Уолберг, Кевин Спейси, Мишель Уильямс. Позднее вместо Спейси был переснят Кристофер Пламмер.

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Все деньги мира:

Все деньги мира
постеры фильма: 8
кадры из фильма: 19
трейлеры: 9

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