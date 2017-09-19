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Название фильма: Вижу лишь тебя

Оригинальное название: All I See Is You

О фильме "Вижу лишь тебя":

Долгострой Марка Форстера о семейной паре, где жена не может видеть, но потом в результате операции возвращает себе зрение, что в итоге драматически меняет их жизнь. В ролях: Ивонн Страховски, Джейсон Кларк, Блэйк Лайвли.