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Алита: Боевой ангел | Трейлеры
О съёмках 2 New :: 23.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Алита: Боевой ангел
Оригинальное название: Alita: Battle Angel
Прокат в России фильма "Алита: Боевой ангел": 14 февраля 2019 года
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О фильме "Алита: Боевой ангел":
Многострадальная экранизация культовой манги Юкито Кисиро про женщину-киборга в антиутопическом мире.
Режиссёр: Роберт Родригес. Продюсер: Джеймс Кэмерон. В ролях: Роза Салазар, Дженнифер Коннелли, Кристоф Вальц, Мишель Родригес, Джеки Эрл Хейли.
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