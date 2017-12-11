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Алита: Боевой ангел | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 11.12.17 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Алита: Боевой ангел" (4, из них 4 новых)

 
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Название фильма: Алита: Боевой ангел
Оригинальное название: Alita: Battle Angel
Прокат в России фильма "Алита: Боевой ангел": 19 июля 2018 года
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» Голливуд » Фантастика
        ... » Экранизации
О фильме "Алита: Боевой ангел":

Многострадальная экранизация культовой манги Юкито Кисиро про женщину-киборга в антиутопическом мире. Режиссёр: Роберт Родригес. Продюсер: Джеймс Кэмерон. В ролях: Роза Салазар, Дженнифер Коннелли, Кристоф Вальц, Мишель Родригес, Джеки Эрл Хейли.

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Алита: Боевой ангел:

Алита: Боевой ангел
кадры из фильма: 2
трейлеры: 3

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