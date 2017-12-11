|
Алита: Боевой ангел | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 11.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Алита: Боевой ангел
Оригинальное название: Alita: Battle Angel
Прокат в России фильма "Алита: Боевой ангел": 19 июля 2018 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Фантастика
... » Экранизации
О фильме "Алита: Боевой ангел":
Многострадальная экранизация культовой манги Юкито Кисиро про женщину-киборга в антиутопическом мире. Режиссёр: Роберт Родригес. Продюсер: Джеймс Кэмерон. В ролях: Роза Салазар, Дженнифер Коннелли, Кристоф Вальц, Мишель Родригес, Джеки Эрл Хейли.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Алита: Боевой ангел:
5 одержимых режиссёров: Нолан, Финчер, Шьямалан, Рёфн и Соррентино
Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву
Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Тайна Коко: Он слишком любил обнимашки
Уикенд очередных безыдейно массовых стартов для отечественного проката завершился благополучно — благодаря умеренным двукратным падениям лидеров и относительно...
10 декабря, воскресенье
Вторую неделю подряд американский прокат остаётся без широких премьер, и эта невероятная ситуация не могла не сказаться на результате...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Первому игроку приготовиться, Ready Player One
Прокат в России: 29 марта 2018 года
» Тизер
9 декабря, суббота
В Москве на 89-м году жизни скончался Народный артист СССР Леонид Броневой...
Стоило Квентину Тарантино поделиться с Джей Джеем Абрамсом и студией Paramount возникшим у него замыслом для нового полнометражного фильма франшизы «Звёздный путь»...
|
|
|
|
|
«Счастливого дня смерти», рецензия «Легенда о Коловрате», рецензия 5 одержимых режиссёров, обзор «Тайна Коко», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Снеговик», рецензия «Иностранец», рецензия «Очень странные дела 2», отзыв «Лига Справедливости», рецензия «Тор 3: Рагнарёк», рецензия «Город кошек», отзыв