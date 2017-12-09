|
Алита: Боевой ангел | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Международный трейлер New :: 09.12.17 ссылка на ролик
Название фильма: Алита: Боевой ангел
Оригинальное название: Alita: Battle Angel
Прокат в России фильма "Алита: Боевой ангел": 19 июля 2018 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Фантастика
... » Экранизации
О фильме "Алита: Боевой ангел":
Многострадальная экранизация культовой манги Юкито Кисиро про женщину-киборга в антиутопическом мире. Режиссёр: Роберт Родригес. Продюсер: Джеймс Кэмерон. В ролях: Роза Салазар, Дженнифер Коннелли, Кристоф Вальц, Мишель Родригес, Джеки Эрл Хейли.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Алита: Боевой ангел:
Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву
Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Иностранец: Политики и жертвы
Город кошек: Котэ-терапия
8 декабря, пятница
Четвёртый сезон киберпанковского сериала-антологии «Чёрное зеркало» появится на стрим-сервисе Netflix 29 декабря и будет состоять из шести эпизодов...
Джеймс Мангольд экранизирует биографический роман Джеффри Тубина «Американская наследница» о жизни Патрисии Херст. Главную роль сыграет Эль Фэннинг...
Мир Юрского периода 2, Jurassic World: Fallen Kingdom new
Прокат в России: 7 июня 2018 года
» TV-ролик
7 декабря, четверг
Объявлены номинанты на 23-ю премию Critics' Choice Movie Awards. Лидером по количеству номинаций стала фантастическая мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды»...
Декстер Флетчер закончит работу над «Богемной рапсодией» вместо уволенного Брайана Сингера...
|
|
|
|
|
«Легенда о Коловрате», рецензия «Иностранец», рецензия «Тайна Коко», рецензия «Лига Справедливости», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Снеговик», рецензия «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв «Зови меня моим именем», отзыв «Город кошек», отзыв «Субурбикон», отзыв «Тор 3: Рагнарёк», рецензия