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Психиатор | Трейлеры
Трейлер New :: 19.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Психиатор
Оригинальное название: Alienist
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О сериале "Психиатор":
19 век. Нью-Йорк. Криминальный репортёр вместе с психиатором пытаются поймать серийного убийцу.
В ролях: Даниэль Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг.
Среди продюсеров и сценаристов Кэри Фукунага.
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