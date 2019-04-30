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Аладдин | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 30.04.19
Название фильма: Аладдин
Оригинальное название: Aladdin
Прокат в России фильма "Аладдин": 23 мая 2019 года
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О фильме "Аладдин":
Гай Ритчи переснял классический диснеевский мультфильм 1992 года.
Роль джина озвучивает: Уилл Смит.
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