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Аладдин | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский тизер-трейлер 2 New :: 11.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Аладдин
Оригинальное название: Aladdin
Прокат в России фильма "Аладдин": 23 мая 2019 года
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О фильме "Аладдин":
Гай Ритчи переснял классический диснеевский мультфильм 1992 года.
Роль джина озвучивает: Уилл Смит.
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