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Аладдин | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер 2 New :: 11.02.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Аладдин
Оригинальное название: Aladdin
Прокат в России фильма "Аладдин": 23 мая 2019 года
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        ... » Приключения
О фильме "Аладдин":

Гай Ритчи переснял классический диснеевский мультфильм 1992 года.

Роль джина озвучивает: Уилл Смит.

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Аладдин:

Аладдин
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Клаустрофобы: Квестофобия
Авторам удалось продумать квест так, что зритель обо всём догадывается, но не теряет увлечённости происходящим

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Тут живые актёры действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков заодно

Завод: Нервы
«Дурак» наоборот, в котором главные герои сами лишают себя свободы, и траектория лежит от действий к монологам

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Привычное амплуа Нисона последних лет вступает в конфликт с историей, где он не ангел возмездия, а карикатурный снегоуборщик, и нужно какое-то время, чтобы воспринимать фильм правильно

Ван Гог. На пороге вечности: Чего вы добиваетесь
Путь фильма лежит к диалогу, в котором Ван Гог прямым текстом сравнивает себя с Иисусом. Больше авторам о своём герое сказать нечего
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