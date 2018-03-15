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Название фильма: Во власти стихии

Оригинальное название: Adrift

О фильме "Во власти стихии":

Основанная на реальных событиях мелодрама о романтическом путешествии на яхте, закончившемся столконовением с одним из самых разрушительных ураганов в истории. В ролях: Шейлин Вудли, Сэм Клафлин.