|
Восемь сотен | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Русский трейлер New :: 05.05.21
Название фильма: Восемь сотен
Оригинальное название: Eight Hundred
Прокат в России фильма "Восемь сотен": 6 мая 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О фильме "Восемь сотен":
Китайская военная драма описывает многодневную оборону в 1937 году китайскими войсками (солдат было 400, но врагу соврали, что 800) от японцев склада, расположенного в Шанхае на том берегу международной территории, защищённой от нападения нейтралитетом европейских государств. Приукрашенная кровавая патриотически поданная история собрала в китайском прокате $450 млн.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Восемь сотен:
Девятаев: Угнать за 180 секунд
Сопротивление: Помним, скорбим
Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Галерея: Оскар-2021, фоторепортаж церемонии
Иуда и чёрный мессия: Ангелы и свиньи
Девятаев : мнение от Fighterbomber. | Legat
Сложно было ожидать бестселлера от режиссёра, если на трейлерах, которые ты смотришь перед просмотром фильма... далее
4 мая, вторник
3 мая, понедельник
С упорством, достойным иного пременения, отечественный Минкульт продолжает подсовывать на майские очередную патриотическую нетленку...
|
|
|
|
|
«Оскар 2021», фото + подкаст «Гнев человеческий», рецензия «Отец», отзыв «Девятаев», отзыв «Чернобыль», подкаст «Ради всего человечества 2», отзыв «Мортал комбат», отзыв «Сопротивление», отзыв «Майор Гром», подкаст «Игрушка для взрослых», отзыв «Дальний космос», отзыв «Иуда и чёрный мессия», отзыв «Поколение Вояджер», отзыв