Название фильма: Восемь сотен

Оригинальное название: Eight Hundred

О фильме "Восемь сотен":

Китайская военная драма описывает многодневную оборону в 1937 году китайскими войсками (солдат было 400, но врагу соврали, что 800) от японцев склада, расположенного в Шанхае на том берегу международной территории, защищённой от нападения нейтралитетом европейских государств. Приукрашенная кровавая патриотически поданная история собрала в китайском прокате $450 млн.