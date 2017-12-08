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Название фильма: Семь дней в Энтеббе

Оригинальное название: 7 Days in Entebbe

О фильме "Семь дней в Энтеббе":

Основанный на реальных событиях криминальный триллер о том, как в 1976 году четверо авиатеррористов захватили самолёт, взяли в заложники пассажиров и заставили его приземлиться в Энтеббе (Уганда), чтобы освободить десятки палестинцев, заключённых в тюрьму в Израиле. Режиссёр: Жозе Падилья. В ролях: Розамунд Пайк, Дэниэл Брюл.