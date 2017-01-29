«Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии продюсеров США Американская гильдия продюсеров вручила свои ежегодные награды. Среди полнометражных фильмов лучшим продюсеры признали мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд»...

Бокс-офис США: 27-29 января, Шьямалан уходит в отрыв Если на прошлой неделе «Сплит» подтвердил, что фильмы М. Найта Шьямалана по-прежнему способны стартовать выше любых рациональных ожиданий...