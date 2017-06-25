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Синяя бездна | Трейлеры
о фильме: кадры: 30 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 25.06.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Синяя бездна
Оригинальное название: 47 Meters Down
Прокат в России фильма "Синяя бездна": 29 июня 2017 года
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О фильме "Синяя бездна":
Две сестры застряли на глубине вместе акулой.
Режиссёр: Йоханнс Робертс.
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