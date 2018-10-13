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Название фильма: 22 июля

Оригинальное название: 22 July

О фильме "22 июля":

Снятый для «Нетфликс» триллер Пола Гринграсса об известном теракте в исполнении Андреса Брейвика, который 22 июля 2011 года взорвал начинённый взрывчаткой автомобиль в центре Осло, а затем в одиночку атаковал летний подростковый лагерь, убив 77 человек.