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22 июля | Трейлеры
Трейлер New :: 05.09.18 ссылка на ролик
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Название фильма: 22 июля
Оригинальное название: 22 July
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О фильме "22 июля":
Снятый для «Нетфликс» триллер Пола Гринграсса об известном теракте в исполнении Андреса Брейвика, который 22 июля 2011 года взорвал начинённый взрывчаткой автомобиль в центре Осло, а затем в одиночку атаковал летний подростковый лагерь, убив 77 человек.
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