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Кавалерия | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 6 | постеры: 3 | в ролях
О съёмках 2 New :: 11.02.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Кавалерия
Оригинальное название: 12 Strong
Прокат в России фильма "Кавалерия": 8 марта 2018 года
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... » Драмы
О фильме "Кавалерия":
Военная драма о первой команде спецназа, развернутой в Афганистане после 11 сентября. Под руководством нового капитана команда должна работать с афганским военачальником, чтобы уничтожить «Талибан». В главной роли Крис Хемсворт.
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