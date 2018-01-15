Бокс-офис США: «Джуманджи 2» возглавляет длинный уикенд Заокеанский удлинённый уикенд Дня Мартина Лютера Кинга в очередной раз показал, что лишний выходной на фоне зимних каникул может творить чудеса буквально на ровном месте...

Кинокасса России: «Движение вверх» становится самым кассовым фильмом Несмотря на продолжающийся скандал с подающими в суд вдовами в первый непраздничный уикенд года лидер остался прежним...