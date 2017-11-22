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Название фильма: Кавалерия

Оригинальное название: 12 Strong

О фильме "Кавалерия":

Военная драма о первой команде спецназа, развернутой в Афганистане после 11 сентября. Под руководством нового капитана команда должна работать с афганским военачальником, чтобы уничтожить «Талибан». В главной роли Крис Хемсворт.