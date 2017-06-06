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Киноблог » Вести с полей » 06 июня 2017, 16:03:04
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Терри Гиллиам закончил съёмки фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

Джонатан Прайс и Терри Гиллиам на съёмочной площадке Человека, который убил Дон Кихота

Терри Гиллиам, наконец, завершил эпопею со съёмками многострадальной картины «Человек, который убил Дон Кихота» ("Man Who Killed Don Quixote"), вдохновлённой классическим произведением Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Об этом режиссёр сообщил на своей страничке в Facebook. По его словам, он так долго жил идеей снять этот фильм, что окончание съёмок кажется сюрреалистическим.

Съёмки проходили в Испании и Португалии по сценарию, который Гиллиам писал совместно с Тони Гризони («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»). Главные роли в фильме сыграли: Адам Драйвер, Джонатан Прайс (Дон Кихот), Стеллан Скарсгаард, Ольга Куриленко; а также испанские актёры: Оскар Хаэнада («Пираты Карибского моря: На странных берегах»), Хорди Моллья («Риддик», «Преступник»), Серджи Лопес, Росси де Пальма («Разомкнутые объятия») и португальская актриса Жуана Рибейру.

В картине рассказывается о старике (Прайс), который убеждён в том, что он — настоящий Дон Кихот. Он принимает рекламщика Тоби (Драйвер), снимающего в Испании рекламный ролик, за своего верного оруженосца Санчо Пансу. Вскоре они отправляются в причудливое путешествие, оказываясь то в 21, то в 17 столетии. Постепенно иллюзорный мир поглощает Тоби настолько, что он не может отделить мечты от реальности и в итоге подхватывает мантию Дон Кихота.

Первоначально главные роли должны были играть Джонни Депп и Жан Рошфор. Практически с самого начала съёмок в июне 2000 года фильм преследовали почти мистические события. Снимать картину начали на военной базе, на которой происходили военно-воздушные учения с обстрелами и бомбёжкой. Затем погода резко ухудшилась, начались проливные дожди с градом, смыло часть оборудования, а Рошфор тяжело заболел. 40-миллионный бюджет быстро таял, а новых вливаний так и не предвиделось. Страховая компания отказалась признать страховой случай, в 2001 году проект пришлось закрыть. И в довершение ко всему Гиллиам потерял права на сценарий. Периодически он объявлял, что не потерял надежду и даже пытался возобновить проект. Спустя десять лет, в 2010 году, актёров попытались заменить на Роберта Дюваля на роль Дон Кихота и Эвана Макгрегора на роль Тоби/Пансы, но и эта затея не удалась из-за финансовых проблем.

Путь к нынешнему проекту начался в 2013 году с очередной попытки, на реализацию которой Терри Гиллиаму потребовалось четыре года. По случаю окончания съёмочного периода режиссёр сказал: «Любой разумный человек сдался бы ещё много лет тому назад, но в конце концов упрямые мечтатели иногда побеждают».


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