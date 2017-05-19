Сандра Буллок сыграет в экшн-триллере «Грузовик с наличностью»

Сандра Буллок подписалась на ведущую роль в остросюжетном экшн-триллере «Грузовик с наличностью» ("Cash Truck"). Режиссёр картины — Джозеф Владика («Нарко»).

Проект вдохновлён французским фильмом 2004 года «Инкассатор», главный герой которого устраивается на работу в инкассаторскую службу, которая за один год потеряла трёх своих сотрудников во время вооружённого ограбления. Детали преступлений указывают на «крота» внутри фирмы, в сотрудниках которой поселились нервозность и взаимное недоверие, ведь неизвестно, кто станет следующей жертвой налётчиков. Между тем странноватый новичок всегда молчалив, внешне абсолютно спокоен и он явно неспроста устроился на эту работу.

В римейке Буллок сыграет остро нуждающуюся в деньгах женщину по имени Алекс, которая приезжает в Лондон, где получает работу в бронированной автомобильной компании, недавно ставшей объектом грабежа со смертельным исходом. Нынешние коллеги Алекс даже не догадываются о её тайных намерениях, которые могут быть опасными для всех.

Сценарий к фильму написали: Джо Ходж («Трейнспоттинг 2», «На игле»), Итан Ирвин и Альберт Хьюз, продюсер — Джоэл Сильвер. Съёмки стартуют уже в этом году.

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