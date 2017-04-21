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Киноблог » Вести с полей » 21 апреля 2017, 14:24:26
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В этом году стартует 11 сезон «Секретных материалов»

Секретные материалы

Несмотря на смешанную реакцию зрителей и критиков на новость о возвращении на маленькие экраны культового сериала «Секретные материалы», состоявшемся в прошлом году, компания Fox TV считает, что спрос на него остаётся довольно высоким, а посему приступила к переговорам с главными звёздами проекта Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсон об очередном возвращении. Студия планирует выпустить ещё один сезон, причём с большим количеством эпизодов, чем в прошлом году.

Напомним, что научно-фантастический телесериал стартовал на канале Fox в 1993 году и просуществовал девять сезонов до 2002 года. За это время в эфир вышли 202 серии, ключевой темой которых была попытка раскрыть информацию о существовании внеземных цивилизаций. Духовны и Андерсон сыграли агентов ФБР Фокса Малдера и Дану Скалли, служащих в отделе X-Files, где были собраны нерешённые дела с паранормальным душком и прочими странностями. Параллельно с расследованиями подобных дел развивались и взаимоотношения главных героев от служебно-платонических до романтических.

Сериал стал обладателем шестнадцати премий «Эмми», пяти «Золотых глобусов» и других наград. По его мотивам было снято два полнометражных фильма — «Секретные материалы: Борьба за будущее» в 1998 году и «Секретные материалы: Хочу верить» в 2008 году. Духовны и Андерсон сыграли в обеих картинах.

В 2016 году на маленькие экраны вышел 10 сезон с шестью эпизодами. К его созданию привлекли создателя и исполнительного продюсера культовой телесаги Криса Картера. Он же возглавит производство очередного 11 сезона, который на этот раз увеличен до 10 эпизодов.

Что касается деталей сюжета, то они пока не предоставлены. За сценарий отвечает Дэрин Морган, работавший над 2, 3 и 10 сезонами. Съёмки начнутся этим летом, а показ сериала — в конце 2017 и в 2018 году.


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